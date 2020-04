Desde que se inició la contingencia y se cerraron las instalaciones deportivas, hace un mes, Nuria viajó a Guadalajara para instalarse en casa de sus padres –ambos pediatras–, donde cuenta con todas las medidas sanitarias y con más espacio para ejercitarse del que tenía en su departamento en la Ciudad de México, e incluso tiene acceso a un carril de nado de una vecina, en el que, si bien no tiene profundidad para hacer piruetas, puede sentir y no extrañar el agua. Aun así, se ducha varias veces al día para sentirse mojada.

La nadadora artística Nuria Diosdado, calificada olímpica en dueto con Joana Jiménez, comparte la experiencia de no haber podido poner fin a su carrera deportiva al terminar Tokio 2020, como tenía planeado. Y lo toma de la mejor manera, ahora podrá finalizar la maestría que habría de cursar al concluir la justa veraniega y, sobre todo, llegar con más nivel a los Juegos pospuestos a 2021, sólo espera no enfrentar ninguna lesión, pues a sus 29 años el rendimiento físico no es el mismo que cuando compitió en Londres 2012 y Río 2016.

Estoy tratando de seguir lo más que puedo con actividad física, sin estresarme de más. La primera semana sentía que tenía que hacer las mismas seis u ocho horas y no perder nada de condición, pero ahorita ya entendí que no me voy a poder mantener igual, solamente tratar de perder lo menos , comenta la ondina en entrevista telefónica.

Tenemos un nuevo programa de preparación física, de flexibilidad. Con el nutriólogo estamos cambiando todo el plan; no puede ser el mismo por el desgaste físico que ya es mucho menos en casa. Y manteniéndome positiva, haciendo cosas nuevas, planes que no veía posibles este año por los Olímpicos y ahora por el aplazamiento me da oportunidad a tener otro panorama .

Nuria, licenciada en administración de negocios en la Universidad Anáhuac, espera cursar una maestría en el Colegio de Imagen Pública, pero la meta sigue siendo Tokio , resaltó.

Tiene que ser un momento para todos de reinventarnos, si bien no es una cuarentena forzada como en otros países, el equipo sí estamos tratando de quedarnos en casa; si tenemos la oportunidad, hay que hacerlo , recomendó.