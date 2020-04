De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 12 de abril de 2020, p. a10

En medio de versiones que lo relacionan con el Real Madrid y el Tottenham, el goleador mexicano Raúl Jiménez aceptó que en caso de que llegue una oferta interesante para él y su club podría dejar al Wolverhampton.

Si me quedo aquí estoy feliz. No tengo por qué cambiar. Eso sí, nunca cerrar la puerta a nada. Si es bueno para mí y para el club, si es lo mejor para todos, veríamos qué se puede hacer , dijo en una transmisión en Instagram Live con su amigo, el luchador Sin Cara.

No obstante, evitó confirmar si existe un interés por parte del Real Madrid y el Tottenham para ficharlo, tal como han señalado en semanas recientes los medios europeos.