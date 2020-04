Alejandra Ortiz Castañares

Florencia. El dinamismo cultural europeo no se ha detenido frente a la pandemia causada por la irrupción del nuevo coronavirus, al contrario, ha descubierto una nueva forma de relacionarse con su público: las plataformas en línea. El Estado, que se encarga de subvencionar la cultura, ha sido su promotor, con la intención de socorrer a los artistas y a la población durante el encierro, todo de forma gratuita.

Italia, primer país europeo en haber entrado en cierre de emergencia o lockdown, el 9 de marzo, puso la medida y contagió a sus vecinos con el decreto #IoRestoaCasa. El ministro de cultura, Dario Franceschini, anunció con un tiut: A partir de hoy, cines, teatros, conciertos y museos estarán cerrados en toda Italia. Pero la cultura puede llegar a los hogares. Pido a las televisoras que programen música, teatro, cine y arte, y a todos los operadores culturales que aprovechen al máximo sus páginas web y redes sociales .

El sociólogo español César Rendueles cuestiona en un diario de circulación nacional de ese país la efectividad de la lluvia de propuestas culturales en la red, que, por ser gratuitas y de no recibir el adecuado apoyo del Estado, podrían afectar más que ayudar a los artistas. Puede ser el canto del cisne de un sector que sobrevivió a duras penas a la crisis de 2008 .

Tal parece el caso de España, que hasta el momento no ha propuesto medidas de ayuda concretas al sector, a pesar de la carta firmada recientemente por 95 premios nacionales. “La cultura –se lee en la misiva– no es un lujo, pero tampoco es gratis. Trabajar para hacerla accesible no implica que se vive del aire, que desciende del Parnaso”.

En España, como en toda Europa, la morfología de la cultura está compuesta por trabajadores independientes y microempresas muy vulnerables. En esa nación, por ejemplo, el sector emplea a 700 mil personas, y en Italia a más de un millón y medio. Italia tiene el mayor número de empresas en el ámbito cultural en Europa, seguida por Francia, Alemania, España y el Reino Unido (Reporte Symbola, 2019).

En Alemania la industria creativa no es un lujo