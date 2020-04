Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 12 de abril de 2020, p. 29

Salir por alimentos a los mercados sobre ruedas y públicos cada fin de semana se ha convertido en un remanso para muchas familias de la Ciudad de México ante el confinamiento que viven para evitar contagiarse de Covid-19.

En estos lugares de cada colonia se pueden ver gran afluencia de personas y en donde difícilmente se mantiene la sana distancia.

Las mascarillas son visibles, pero al momento de degustar tacos de carnitas, barbacoa o tlacoyos la principal protección para evitar el contagio desaparece.

En los puestos de comida preparada los comensales se arremolinan, se pasan la sal, comparten la cuchara de las salsas, conversan, ríen y se salpican de saliva sin temor alguno.

Antonio Fontanot es padre de familia, vive con su madre de 80 años e hijo de 10; tiene problemas de hipertensión y sobrepeso, no obstante sale todos los días al mercado y a otros lugares porque está seguro que la enfermedad es mental .

Mientras se come unos tacos de barbacoa en el tianguis ubicado en Prolongación División del Norte, comenta sus actividades: Voy por las tortillas para que estén calientitas, por la comida, al súper y por el pan. Y se lo digo: yo no me voy a enfermar .