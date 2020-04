E

nclaustrado pero en múltiples lugares a la vez. Mediante la lectura de artículos y libros se me ha concedido traspasar el encierro recomendado por las autoridades. Sé que otros millones de ciudadano(a)s no pueden guardar la cuarentena porque deben salir a procurar el sustento cotidiano, evaden el resguardo dado que carecen de alternativas viables para obtener ingresos. Es un drama que nos debe llevar a replantear el modelo de sociedad al que aspiramos.

Hace tiempo y en estas páginas referí cómo fue que me hice lector tardío (https://bit.ly/3bXDQI4). En mi hogar no había libros y el descubrimiento de la lectura aconteció en la adolescencia. Desde entonces leer forma parte de mi cotidianidad, no para saber más sino para ignorar menos, como habría dicho Sor Juan Inés de la Cruz. De forma paulatina fui percibiendo que la lectura es un acto personal pero no solitario. Es, por lo menos, un diálogo con el autor(a), que puede ampliarse a una comunidad que en diversos lugares y momentos expresa su parecer sobre una determinada lectura común.

Al igual que para el enorme poeta Jaime Sabines, mi libro de cabecera es la Biblia, en la traducción de Casiodoro de Reina (1569) y revisada por Cipriano de Valera (1602). La versión que uso es la conocida como revisión de 1960. Por la lectura, que permite viajar en el tiempo, he podido estudiar la Epístola a los romanos junto con comentaristas de la misma de distintos milenios: San Agustín (siglo IV), Martín Lutero (XVI) y Karl Barth (XX). El escenario del encuentro con dichos gigantes ha sido mi mesa de trabajo.

El valor de los libros no es tanto la información que nos dejan al leerlos, sino su potencial para ayudarnos a descubrir nuestra grandeza y/o fragilidad humana, nuestra estupidez pero también aumentar el ánimo para gastar la vida de otras formas. La lectura, cuando marca sus improntas en nosotros, nos permite mirar la vida desde nuevos ángulos y posibilidades.