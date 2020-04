L

a pandemia en curso abre de par en par las puertas de una reflexión, que para la cultura judeo-greco-latina (o sea, occidental ) será liberadora o no será. Es algo que se me acaba de ocurrir fumando y sentado en el water, junto a una bolsa de 150 rollos de papel higiénico.

No… no es verdad. Apenas tengo 10 rollos. Pero la vecina del 6-A (que vive sola), tiene más de 150 rollos. Y no pienso saciar mi curiosidad metiéndome en su vida. Ahora bien: ayúdeme a desentrañar este misterio persa y le regalo cinco rollos. No creo que lo consigamos. Hay cosas del corazón…

En todo caso, tengo una hipótesis más o menos científica: estamos, todos, cagados de miedo. Algunos, por el coronavirus. Y en mi caso, por los que aseguran no tener miedo, relativizando la realidad en el hoyo negro de las ideologías.

Esos que, con ingenua o calculada irresponsabilidad, dicen por izquierda que la pandemia es una epidemia mediática , y por derecha “una ‘gripecita’ de la que sólo deben cuidarse las personas mayores” ( sic, Bolsonaro).

Si lo que vende es glosar a Walter Benjamin para pasarnos de listos, citemos una observación del 7 de diciembre de 1926, apuntada en su Diario de Moscú: En Rusia se da muchísima importancia a una toma de postura política, rigurosamente matizada .

Salud, dinero… ¿amor? Obviedad (sabiamente matizada ), que fue revisada cuando el capitán de artillería René Descartes (1596-1650) invirtió la relación entre los medios y los fines. Todo quedó subordinado al desarrollo autónomo de las ciencias y las técnicas, y así empezó la destrucción del planeta.

Michel Serres (1930-2019), historiador de la ciencia, escribió: “Resulta simbólico que el padre de la filosofía occidental (llamada moderna ), fuera oficial de caballería y mercenario de los Habsburgo”. Para Serres, el Discurso del método (1637), era una ciencia de la guerra .

¿La lucha contra el Covid-19 es una guerra frente a un enemigo invisible ? Un modo de ocultar que, para ganarla, hay que reconvertir la economía. Porque los aliados de este virus invisible están perfectamente visualizados. Son los zopilotes que en la salud, la educación, la cultura, sólo ven costos que amenazan el equilibrio fiscal del sistema previsional .