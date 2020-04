El vicegobernador Howie Morales dijo que los trabajadores representan un riesgo adicional. Las obras se realizan cerca de Columbus, un pueblo de menos de mil 500 personas ubicado a unos 130 kilómetros al oeste de El Paso, Texas.

Morales ha estado en comunicación con el alcalde de Columbus, Esequiel Salas, respecto a los entre 40 y 60 trabajadores que llegarán a la comunidad. Dijo que estos obreros tendrán que ir de compras y a recoger comida de los restaurantes locales, lo que significa un mayor contacto con la comunidad.

La emergencia nacional ahora no es construir el muro fronterizo. La emergencia nacional es la crisis de salud que enfrentamos , dijo Morales, quien destacó que el enfoque debería ser aumentar la capacidad del sistema de salud.

Ray Trejo, coordinador de la Federación de Vida Silvestre de Nuevo México, visitó Columbus el lunes y vio largas filas de viviendas portátiles. Su grupo fue uno de los firmantes de la misiva, junto a la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México, el New Mexico Center on Law and Poverty y otras organizaciones.

A pesar de que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo por permanecer en casa y apegarnos a las directrices de la gobernadora, estos individuos representan una amenaza incontrolable a nuestra comunidad debido a que trabajan hombro con hombro en espacios confinados y entran y salen de nuestra ciudad y compran en nuestros negocios locales. Deberían irse mañana , declaró Trejo.

SLS, un contratista federal con sede en Texas, recibió casi 790 millones de dólares el año pasado para instalar bolardos de acero en el sur de Nuevo México..