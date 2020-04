Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Los empresarios Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea están de acuerdo con el plan de rescate económico del gobierno federal de recuperación económica y ofrecieron cooperación para atender los efectos de la pandemia de Covid-19, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No me pidieron, me ofrecieron ayuda , agregó al relatar la videoconferencia que realizó con los tres empresarios.

Además, tras insistir a los partidos políticos del país su llamado a donar 50 por ciento de los recursos que el erario les entrega para atender la pandemia, indicó que detallará en sus conferencias de prensa qué institutos contribuyen, ya sea en efectivo o en especie.

Tras las nuevas reuniones con empresarios, luego de que líderes empresariales calificaron de insuficiente el plan de rescate anunciado el domingo pasado, el Presidente aseguró ayer durante su conferencia de prensa matutina que no hay ruptura con la iniciativa privada y, al contrario, actúan de manera responsable.

Al referirse a los reclamos de un dirigente empresarial quien expresó que el plan de reactivación económica de su gobierno sólo se está ocupando de los pobres, respondió con una frase del papa Francisco difundida en Twitter: Seremos juzgados según nuestra relación con los pobres .

Si bien la referencia podría generar polémica, agregó, respeta todas las religiones o a quienes no practican alguna, y afirmó que dicho pensamiento es similar a lo que expresaba José Martí o José María Morelos y Pavón.

En tanto que, al relatar la videoconferencia con Slim, Baillères y Larrea, insistió en que mantuvieron una actitud de colaboración y apoyo.

“Les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo, estuvieron de acuerdo –esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas– y la conversación fue para agradecerles, porque estos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ninguno, incluso ofrecieron, y esto es importante, que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas” para evitar que desaparezcan.