Reuters, Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de abril de 2020, p. 6

Ginebra. Unos 195 millones de empleos de tiempo completo se podrían perder sólo en el segundo trimestre debido al impacto de la pandemia, por el cierre de fábricas y empresas a nivel mundial, advirtió ayer la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se prevé que la crisis del Covid-19 elimine 6.7 por ciento de las horas laborables en todo el mundo en el segundo trimestre de 2020, equivalente a 195 millones de trabajadores de tiempo completo , señaló un comunicado de la OIT.

Más de cuatro de cada cinco personas de la fuerza laboral mundial ya se ven afectadas por los confinamientos totales o parciales, y es elevado el riesgo de que el desempleo para fin de este año sea mucho más significativo que lo proyectado previamente, que estimaba una pérdida de 25 millones de puestos laborales.

Se esperan las mayores pérdidas en países de ingresos medios y altos, unos 100 millones de empleos de tiempo completo, lo que sobrepasa el impacto de la crisis financiera de 2008. Los sectores de hotelería, servicios de alimentación, ventas minoristas, reparaciones, manufacturas, bienes raíces, negocios y artes encabezarán la lista de los devastados por la actual crisis ante la pandemia.

Ex líderes mundiales, altos ejecutivos y científicos instaron al grupo de las 20 naciones más industrializadas del mundo (G-20) a aprobar un fondo de emergencia de 8 mil millones de dólares para acelerar la búsqueda de una vacuna, cura y tratamiento para la enfermedad y evitar una segunda ola del brote del coronavirus.

Entre los 165 firmantes están Ban Ki-moon, ex secretario general de Naciones Unidas; 92 ex presidentes y ex primeros ministros; los primeros ministros de Etiopía y Bangladesh; el presidente de Sierra Leona; el filántropo George Soros; Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda, quien preside The Elders, y Graça Machel, la vicepresidenta del grupo.

El listado incluye además a los ex primeros ministros de Gran Bretaña Tony Blair, Gordon Brown y John Major; al ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Lawrence Summers; el presidente de la Asociación Internacional de Economía, Kaushik Basu, quien fue economista en jefe del Banco Mundial, y el profesor asociado de la Universidad de Georgetown Deus Bazira, codirector del Centro de Práctica Global de Salud e Impacto.