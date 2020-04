En entrevista, el director del Issste, Luis Antonio Ramírez –quien acudió a una reunión de gabinete en Palacio Nacional–, consideró que esta compra permitirá tener suministros para algunos meses e instó al personal médico a cuidar estos aditamentos, porque el problema no es el dinero para comprarlos, sino las complejidades para adquirirlo.

López Obrador destacó la importancia de cumplir puntualmente las recomendaciones de especialistas y no relajar la disciplina. Hay que seguir quedándonos en casa de manera voluntaria , aunque es indudable que implica un sacrificio. Sin embargo, al reconocer que se viene la parte más fuerte de la enfermedad, insistió en que no son tiempos para el fatalismo, sino para la entereza, no deprimirnos .

Al insistir en la necesidad de quedarse en casa con el propósito de evitar una mayor propagación de la enfermedad, López-Gatell señaló que el punto máximo de la fase 3 se alcanzará hacia mediados de mayo. Es cuando se constatará la eficacia de las actuales medidas de mitigación. Por ello, es prematuro analizar modificaciones al calendario escolar al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues la tendencia mundial al día es que la intensidad comienza a reducirse en Europa y a intensificarse en América .

Explicó que el diseño de la estrategia para atender la emergencia será mediante la conformación de grupos encabezados por especialistas en medicina crítica –que no son muchos, reconoció–, los cuales coordinarán a cinco profesionales de la salud capacitados ex profeso que atenderán a 25 pacientes.

De acuerdo con Alcocer, el déficit de 200 mil médicos involucra a 123 mil de formación general y 77 mil especialistas. Aunado a ello, mencionó que anualmente 40 mil interesados pretenden ingresar a una especialidad, pero sólo se admite a 20 por ciento del total, situación que deberá cambiar.