n el mundo de los negocios se distinguen tres personajes: el gerente de la empresa, el directivo de asociación empresarial y el creador, el fundador del negocio. Al final de la historia, los gerentes de compañías y los directivos de organizaciones tipo Coparmex sólo son empleados y sirven a los intereses de los hombres de negocios como Germán Larrea o Carlos Slim. Sin embargo, estos días pareciera que actúan en esferas diferentes. Vemos a los dueños de los negocios desfilar por Palacio Nacional o conversar por teleconferencia con el presidente López Obrador, y aparentemente le dan su apoyo al plan de supervivencia nacional. Pero los directivos de los organismos cúpula actúan en otra dirección. Atestiguamos que un hombre mesurado como Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se expresa muy irritado porque la Presidencia les cerró las puertas , no escucho sus propuestas para enfrentar la crisis. Está llamando a que los empresarios busquen sus propias fórmulas, salidas. Por su lado, el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, prácticamente está llamando a una insurgencia empresarial contra el gobierno. De Hoyos, no hay que perder de vista, es un panista que buscaba la gubernatura de Baja California, se quedó en el camino y ahora mira más alto, el Palacio Nacional, aunque probablemente si sus fantasías llegaran a cumplirse viviría en Los Pinos. Su lucha, dice, está encaminada a defender el bienestar y el empleo de los ciudadanos. Sin embargo, esta conversión populista es reciente, porque en semanas anteriores lo hemos visto defender a una empresa cervecera que pretendía quitarle parte de su agua a Mexicali; también luchó contra el etiquetado explícito en la comida chatarra que es causa de obesidad (ahora sabemos que esta condición hace más vulnerable al organismo ante el ataque del coronavirus), y, ¿cómo olvidarlo? su defensa del outsourcing. En fin, la cuestión es esta: ¿hay un doble juego? Por un lado los grandes empresarios le expresan su solidaridad al Presidente, pero, por otro lado, dejan que los cúpulos actúen en otra dirección? Si no es así, que amarren a sus canes.