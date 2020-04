Afp y Pl

Miércoles 8 de abril de 2020

París. El ex atleta británico Sebastian Coe, titular de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, confirmó la reprogramación de los actos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Luego de consultar a la Comisión de Atletas, las Federaciones continentales y el consejo de la entidad, se determinó que las competencias se reanudarán el 1º de diciembre de 2020 siempre que la crisis epidemiológica lo permita. El programa competitivo se extenderá hasta el 31 de mayo de 2021 para las pruebas de 50 kilómetros marcha y maratón, y el 29 de junio para el resto de las competencias. Las marcas conseguidas entre el 6 de abril y el 30 de noviembre no garantizarán cupo alguno para la lid japonesa, ahora a celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Coe reiteró que la medida no afectará a los atletas ya clasificados.