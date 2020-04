Ap y Afp

Miércoles 8 de abril de 2020, p. a10

Londres. Los líderes de la Asociación Inglesa de Futbol (FA) y de la Liga Premier hicieron sonar las alarmas; advirtieron ayer que las pérdidas por la pandemia de coronavirus podrían superar los mil millones de dólares y llevar a varios equipos a la bancarrota.

En tanto, en Madrid, el presidente de la liga española, Javier Tebas, recordó que todos los actores del futbol deben ayudar a paliar las pérdidas generadas por el paro. Y al igual que en la competencia inglesa, se calculó en poco más de mil millones de dólares el monto de los daños económicos.

El esfuerzo que se pide a los jugadores no llega a 43 por ciento y no olvidemos que es por no ejercer la actividad o ejercerla mucho menos , enfatizó Tebas. Según la prensa española, los futbolistas se niegan a asumir rebajas salariales más allá de 20 por ciento si no se reanuda la Liga.

Hasta ahora los jugadores de los equipos de la liga inglesa se habían resistido a recortar sus salarios, pero el presidente del gremio de futbolistas (PFA), Gordon Taylor, anunció a la BBC que los futbolistas son suficientemente responsables para saber que los salarios constituyen una gran parte de los gastos de los clubes y que por ello están dispuestos a participar.

Sin embargo, resaltó que están muy molestos con algunos políticos que les han colocado en el centro de las críticas por insolidarios.