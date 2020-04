–¿Son medidas que no se mueven? –le insistió una reportera.

Agregó que si bien escuchará a los empresarios, la estrategia se limita a lo que ya explicó el domingo. “Los más condescendientes afirman ‘bueno, el Presidente dio a conocer los lineamientos generales, pero ya en esta semana el secretario de Hacienda (Arturo Herrera) va a puntualizar, a desglosar las medidas, vienen otras medidas’. No, ya”.

Incluso, consideró que la vía mexicana será modelo para que otros países puedan recuperar su actividad económica y refirió que en la conversación que tuvo la semana pasada con el presidente de la empresa Black Rock, Larry Fink, habló de su propuesta de rescate a los países en vías de desarrollo, una especie de Plan Marshall , pero lamentó que no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo , de parte del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial.

–Es esto. Solamente que objetivamente no funcionara, pero no nos adelantemos, no descalifiquemos –respondió.

Rechazó referirse a la advertencia de empresarios de que podrían darse despidos por falta de apoyos a la iniciativa privada. Hasta ahora no ha habido despidos masivos .

–Pero se prevén, Presidente –le comentaron.

–Sí, pero vamos a esperarnos. ¿Por qué nos adelantamos? ¿Por qué no somos optimistas?

Evaluó que la gente a la que va dirigida su política sí la entenderá, no así “los especialistas, porque están acostumbrados a otras acciones, se quedaron en el almanaque, quieren las recetas del periodo neoliberal y esas, ya dijimos, no se aplicarán porque no resuelven el problema; al contrario, lo agravan y sólo profundizan la corrupción.

“Por eso algunos dicen: ‘¿Dónde está el plan para reactivar la economía?’, porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México y eso no”.

Reiteró que se otorgarán programas sociales a 22 millones de personas, generar 2 millones de empleos, contratar 200 mil personas más para el programa Sembrando Vida, dar créditos de nómina para la burocracia, la construcción de 50 mil viviendas más, 500 mil préstamos de 25 mil pesos a pequeñas empresas del sector formal e igual número del informal.