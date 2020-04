Ángeles Cruz Martínez

Impotencia y miedo a lo que todavía no conocemos bien . Eso provoca entre el personal de salud la enfermedad Covid-19, la cual es demasiado agresiva y llega el momento en que no sabemos qué más hacer con pacientes que ingresan con dificultad para respirar, temperaturas elevadas que no ceden .

Cada día es peor el deterioro hasta que después de cinco a siete días los perdemos . Lo más triste, dice la enfermera de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es que mueren solos, porque el acceso a la terapia intermedia, donde están los enfermos con el nuevo coronavirus, está restringido. Sólo entra el personal médico y de enfermería con equipos de protección especial. Nadie más.

Algunos familiares, los que no estén en aislamiento por haber tenido contacto con el paciente o porque tienen síntomas de infección respiratoria, pueden ver al enfermo de lejos, a través de una ventana y sólo algunos minutos, explica la enfermera que aceptó platicar su experiencia con La Jornada.

Comenta que una vez que entra a su área, a las dos de la tarde, no vuelve a salir sino hasta que concluye su turno, porque se coloca el equipo de protección: bata, gorra y botas quirúrgicas, cubrebocas N95, anteojos y guantes. “Si me salgo, debo retirarme todo y tirarlo. Al regreso, ocupar todo nuevo… No podemos desperdiciar los recursos”. Entonces, ella sale sólo cuando su turno concluye.