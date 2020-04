N

o hay explicación ni argumento que valga. En alguna parte de esta, que supusimos sería una nueva historia para el país, Andrés Manuel López Obrador perdió la brújula, o algo peor: durante 18 años, por lo menos, nos engañó a todos.

Es más que doloroso enfrentarnos a una realidad que nos deja, a muchos, sin alternativa para pensar que es posible cambiar el destino del país. ¿Qué parte de la incontrovertible verdad que reza: la iniciativa privada no acompañará su gobierno no entiende el Presidente de México?

Los promotores de la desigualdad no han cambiado, son los mismos a los que López Obrador descalificó, a los que combatió porque significaban, y significan, la desigualdad que durante mucho tiempo el tabasqueño nos hizo pensar que buscaría equilibrar.

Todas las medidas que desde Palacio Nacional se han aplicado –como no condonar impuestos, que golpea a toda la iniciativa privada, incluyendo a los muy pequeños comerciantes, por ejemplo– se vienen a tierra cuando desde el mismo foro, el mismo personaje nos anuncia que devolverá a los concesionarios de radio y televisión los tiempos del Estado .

No habrá ninguna medida, por buena que resulte para ellos, que sirva para que los amos de la desigualdad lo consideren y lo respeten. Para ellos, para los dueños de los grandes capitales, la suerte de México no importa. A fin de cuentas, en el momento preciso, enviarán sus recursos a otro país donde sus ganancias prosperen, nada más.