Repudia posibilidad de que desaparezca el Fonca

l Presidente de Estados Unidos Mexicanos y a la opinión pública: El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) atraviesa por los momentos más críticos de su existencia. Las condiciones para su desaparición se han activado y manifestado con toda su fuerza en días recientes.

Si el Fonca desaparece, se habrá consumado uno de los peores atentados de nuestra historia en contra de nuestro arte, nuestra cultura, nuestra identidad nacional y nuestro patrimonio espiritual e intelectual. Toda la responsabilidad de ese hecho recaerá en quienes han decidido tomar decisiones apresuradas e irreflexivas.

La sola posibilidad de que esta institución se extinga deja una zona cardinal el país en la sombra y sienta un precedente gravísimo. Ojalá que las autoridades recapaciten. Lo deseo de todo corazón.

David Huerta, creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Lingüística y Literatura y profesor universitario

Malinterpretan al Presidente para sacar raja política, sostiene

Como anillo al dedo. Frase que fue malinterpretada de manera intencional por detractores de AMLO al plantear incluso que se alegraba del coronavirus cuando el plan económico presentado el día 5 deja claro que se refería, dentro de la gravedad del asunto, a la oportunidad de desenmascarar las políticas aplicadas en tiempos de crisis por el modelo neoliberal y sus organismos internacionales que han resultado en mayor acumulación de riqueza en favor de los pocos y en perjuicio de la mayoría.

Habrá dudas sobre el éxito del programa, oposición a los megaproyectos con los que no coincidimos, se podrá decir que es imposible generar 2 millones de empleos en sólo nueve meses o que faltó el mensaje para los integrantes de la clase media, pero de lo que no hay duda es de que se trata de un programa ajeno a las políticas neoliberales y que cambia de privilegiados, no son los de arriba, mira hacia abajo, y a la derecha le queda muy claro; sólo hay que ver sus declaraciones anunciando el desastre y pidiendo un acuerdo nacional diciendo que sus propuestas no fueron tomadas en cuenta.

Ellos no necesitan rescate: 76 mil millones de dólares tienen en Estados Unidos y sólo en enero sacaron 4 mil millones, informa la FED, traigan ese dinero y sean parte de la solución y no del problema señores empresarios.

La derecha empuja fuerte en favor de sus intereses y la izquierda tiene que organizarse y ser factor, no es hora de confusiones, hay que unir fuerzas y luchar para que el cambio se profundice, lograr en su momento una reforma fiscal progresiva para que paguen más los que más tienen y que ahora se quejan, eliminar la subcontratación, moratoria de la deuda externa, eliminar la autonomía del Banco de México, entre otras muchas cosas. Regresar al reciente pasado es lo peor que le puede suceder al país.

Benito Mirón Lince

Reprueban violencia hacia estudiantes en FES Acatlán

Profesoras y profesores de la UNAM queremos declarar nuestra profunda preocupación por los hechos de violencia que se presentaron hace unos días en las instalaciones de la FES Acatlán, en los que sujetos no identificados agredieron a estudiantes que mantienen un espacio colectivo. Ante la crisis sanitaria, nos preocupa particularmente la vulnerabilidad de las estudiantes que mantienen en paro algunas dependencias universitarias, pues pueden ser presa de actos vandálicos u otro tipo de agresión, por lo que exigimos a las autoridades responsables que aceleren los procesos de negociación y cumplimiento de demandas para que en cada caso haya condiciones que permitan que los alumnos universitarios no atraviesen la contingencia sanitaria en las instalaciones de la universidad.