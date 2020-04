El total de camas que podemos tener habilitadas con este plan son 3 mil 161, esa cantidad nos parece importante. Confiamos en que no se necesiten , señaló.

El mandatario de Movimiento Ciudadano aseguró que si la gente no toma en serio lo que ocurre, Jalisco podría registrar hasta 37 mil contagios, según pronósticos que dio ayer, al presentar un plan de reconversión hospitalaria para atender la emergencia sanitaria.

Tiene razón el gobernador nayarita, quienes vacacionen ahora son unos irresponsables, así de sencillo. Si son de Guadalajara o de otro lugar, quien no haya entendido el mensaje de estar en sus casas para no propiciar contagios simplemente es un irresponsable , dijo Alfaro.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió a los habitantes del área metropolitana de Guadalajara no salir, y llamó irresponsables a quienes lo hacen, al igual que su homólogo panista de Nayarit, Antonio Echavarría, quien el fin de semana aseguró que ciudadanos jaliscienses, incluso contagiados de coronavirus, intentaron llegar a centros turísticos de su entidad.

Agregó que los hospitales de referencia para la atención de pacientes con Covid-19 en la entidad son el Hospital General de Occidente y su adjunto el Hospital de Geriatría, así como los nosocomios civiles de Guadalajara, las 10 clínicas regionales jaliscienses y el Hospital Comunitario de Colotlán.

Te queremos, pero no vengas a Bahía de Banderas

En tanto, los alcaldes de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, Arturo Dávalos y Jaime Alonso Cuevas, respectivamente, pidieron a la población no acudir a esos destinos turísticos, pues con el fin de prevenir la expansión del coronavirus todo está cerrado .