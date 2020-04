Muchos empresarios dicen que no es que no quieran pagar al trabajador, sino que no alcanzan los recursos para cubir salarios, entonces aquí se abre la posibilidad de generar convenios en beneficio de ambas partes , comentó.

Agregó que a través del sitio electrónico sg.guanajuato.gob.mx/stps se da asesoría a trabajadores y patronos. Lo que más preguntan es si (las compañías que encabezan o en las cuales trabajan) son sector esencial o no, cómo se consideran ellos dentro de su empresa, si deben seguir trabajando, también piden saber si les pueden modificar su esquema y su salario , señaló.