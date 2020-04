Es la situación más difícil que se ha vivido en el puerto, es gravísima, la verdad no tenemos ni para comer, por eso estamos aquí, por el apoyo que prometió dar el gobierno, la verdad sí lo necesitamos , dijo la comerciante de 62 años Lucrecia Castro Arévalo, del mercado La Dalia.

Por separado, prestadores de servicios de playa Revolcadero, en la zona Diamante, pidieron a los tres niveles de gobierno auxilio para resistir la etapa.

Más de 12 mil solicitudes de asistencia desde hace días

Hasta la semana pasada, el gobierno municipal de Acapulco había recibido más de 12 mil solicitudes de asistencia de comerciantes fijos y semifijos de la franja de playa y de diversas colonias.

En entrevista colectiva, vendedores reprocharon a las autoridades por el cierre de playas sin avisarles, y sin un plan económico para afrontar la contingencia. Esa medida fue la muerte, no tenemos un solo turista; estamos de acuerdo, pero es necesario que la autoridad nos diga qué vamos a hacer , dijeron.

Explicaron que los afectados son vendedores de jugos, raspados, paletas, meseros, dueños de misceláneas y fondas, lo mismo que comerciantes ambulantes y arrendatarios de motos acuáticas, de quienes dependen más de mil familias.

El representante de la mesa directiva de locatarios de Revolcadero, Ángel Vargas Palma, expresó: queremos que el gobierno nos apoye, ya estábamos listos para la temporada de Semana Santa, pero sabemos que se podría extender hasta diciembre, quién sabe a dónde va a llegar, pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador medidas para el sector . Aseguró: quizá no nos mate la epidemia, pero sí nos va acabar el hambre .