Reuters

Periódico La Jornada

Martes 7 de abril de 2020, p. a12

Nueva York. Fiscales estadunidenses acusaron a dos ex ejecutivos de 21st Century Fox Inc de pagar millones de dólares en sobornos para asegurar derechos de mercadotecnia de partidos de futbol, los últimos cargos en una larga investigación de corrupción en torno a la FIFA. Los ex ejecutivos Hernán López y Carlos Martínez fueron acusados en el tribunal federal de Brooklyn por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero junto con Gerard Romy, ex codirector de la compañía española Imagina Media Audiovisual SL, y Full Play Group SA, una empresa uruguaya de marketing deportivo.