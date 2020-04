Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Martes 7 de abril de 2020, p. 4

Para garantizar la seguridad de los museos y teatros de la Ciudad de México, que desde el pasado 23 de marzo suspendieron sus actividades como parte de las medidas de precaución para evitar el contagio del nuevo coronavirus, el secretario de Cultura capitalino, Alfonso Suárez del Real, aseguró que no se ha removido a ningún elemento de la policía auxiliar de los recintos , y que incluso fueron capacitados para evitar percances.

En museos como el Dolores Olmedo, el Universitario Arte Contemporáneo, el Experimental El Eco y el Universitario de Ciencias y Artes Roma se realiza vigilancia las 24 horas, los siete días de la semana, y cuentan con reportes diarios del servicio de vigilancia.

En entrevista con La Jornada, Suárez del Real expresó que la seguridad y conservación de las colecciones de los recintos está garantizada: “No hemos movido a ningún elemento de la policía auxiliar asignado a las tareas de seguridad en esos recintos. Si bien es cierto que tuvimos una disminución en el número de elementos que asigna la secretaría, es decir, 164, la mayor parte se han distribuido perfectamente en los inmuebles que dependen de la institución, teniendo mucho mayor énfasis en los espacios donde se resguarda parte del patrimonio cultural del país y de la ciudad.

“Hablo del Museo de la Ciudad de México, que cuenta con una presencia constante y cotidiana de al menos seis elementos; del Museo Archivo de la Fotografía, que cuenta con dos elementos; del Archivo Histórico de la Ciudad de México, que tiene dos.

En combinación con los elementos que resguardan el Palacio del Ayuntamiento atendemos también tanto el Cabildo como las galerías El Ágora y la de Cronistas Urbanos; tenemos policía en cada Faro y en el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Oficiales capacitados

El secretario de Cultura local indicó que en las oficinas administrativas se disminuyó el personal al mínimo requerido. Informó también que los directores de los museos y de los archivos tienen que reportarse con él para autorizar la entrada de gente relacionada con la preservación de las obras. Además, los oficiales fueron capacitados para evitar percances en los recintos.

Explicó que los elementos de seguridad siguen un protocolo en caso de que suene una alarma o alerta en los recintos e informan a las autoridades competentes. Les he dicho que no se preocupen si es una vuelta en balde de un carro de bomberos, porque lo importante es constatar que no haya tal situación y que los bomberos sirven de testigo de que hubo una falsa llamada del esquema de seguridad, y se manda a verificar cuáles fueron las causas .

Aseveró que se sigue de manera puntual el protocolo de mantenimiento y conservación, y que él es el único que puede autorizar el ingreso de personal a las instalaciones, aunque en el área de los museos, ya sea el titular o el responsable de la museografía, pueden realizar una visita para verificar que todo esté en orden.

Suárez del Real agradeció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y a la secretaria del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por tener claro que la función de estos elementos de seguridad está ligada al resguardo del patrimonio cultural. Ahí no hay una cuestión de reducción por cuestiones externas, ni nada de eso, sino que se respetó el mínimo básico .

Coordinación y contacto