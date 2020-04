▲ El mandatario tomó la decisión después de las protestas por el asesinato de cuatro estudiantes. Foto Cristina Rodríguez

Dicho oficio ordena que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio sea ocupada por un delegado, nombrado por el gobernador, al hacer uso de su facultad constitucional que permite hacerse cargo de la fuerza pública en casos de graves trastornos del orden público .

Al admitir a trámite la demanda, la SCJN no otorgó la suspensión de esa medida, que hasta ahora no ha podido concretarse porque la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, anunció que no acatará la orden, mientras Barbosa dijo que tampoco recurrirá a la fuerza para imponerla: No voy a entrar a esa confrontación, es evidente que ella no va a acatar voluntariamente la decisión que tomé como gobernador , dijo.

Así, ambas partes esperarán hasta que la SCJN defina la constitucionalidad de esta medida.