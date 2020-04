La empresa involucrada en la venta presuntamente fraudulenta fue Ethan Gas Oil, LLC. Desde enero del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo alusión a este caso y reveló que la firma se había amparado para evitar la devolución del anticipo: Me acaba de llegar el aviso de un amparo de los carrotanques. Hay que responderlo porque es un tema legal, en muchos casos se pierden los juicios porque no les importa, no acuden, no les importa; nosotros sí le vamos a dar seguimiento .

Esta audiencia fue desahogada mediante videoconferencia debido a las medidas de sanidad aplicadas por el Consejo de la Judicatura Federal.