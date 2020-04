El estado de salud de las personas es uno de los puntos más delicados (en cualquier caso o enfermedad), por lo que merece la mayor protección. Se trata de un dato personal confidencial, que no se debe ni puede revelar (de acuerdo con la ley en la materia), a menos que el titular lo autorice de manera escrita. Pero cuando hay una pandemia como la que hoy enfrentamos, revelarlo juega una condición de alto peligro y se puede utilizar como un elemento para propiciar marginación, exclusión y por consecuencia discriminación , aseveró el comisionado.

En entrevista, llamó a las instituciones de salud (públicas y privadas), a las autoridades, a los medios y a la ciudadanía a cuidar la información personal de esas personas. Y también hizo un exhorto para que durante este proceso no se estigmatice al personal de salud que está en contacto con los enfermos, pues se generaría más exclusión y discriminación.

Por ello, en los hospitales, laboratorios, consultorios médicos que cuenten con registros de casos el Covid-19, incluso los sospechosos o quienes se hayan recuperado, deben resguardar esa información, manejarla con absoluto cuidado y respetar la confidencialidad.

En días recientes, el Inai ha insistido en sus redes sociales, con comunicados y posicionamientos la importancia de la confidencialidad de los datos personales de quienes puedan padecer el coronavirus. Hasta ahora, señalaron funcionarios del instituto, no se tiene aún denuncia de algún ciudadano que haya sido afectado por la difusión de ese tipo de información.

Si bien la ley en la materia no obliga a los servidores públicos a hacer del conocimiento general si fueron o no infectados por el virus, el comisionado Acuña Llamas reconoció a los mandatarios locales, diputados y otros representantes populares haber informado que dieron positivo del Covid-19, pues a su parecer esos casos pueden ser ejemplo para la prevención y cuidado general.

El resguardo de este tipo de datos, no obstante, señaló el presidente del Inai, no quiere decir que el gobierno no esté obligado a informar sobre el número de casos confirmados y sospechosos, así como de las muertes relacionadas con esta enfermedad.