Periódico La Jornada

Lunes 6 de abril de 2020, p. 30

Tepic, Nay., No tienen madre , expresó el gobernador de Nayarit, el panista Antonio Echevarría García, al asegurar que ciudadanos de Jalisco, concretamente de la zona conurbada de Guadalajara, que han dado positivo a Covid-19, buscan hospedarse en Bahía de Banderas, Nuevo Vallarta, para pasar la cuarentena.

Estoy molesto porque tengo el dato de que están llegando personas de nuestro estado vecino de Jalisco que tienen positivo el Covid-19 y vienen a encerrarse acá. Hemos tomado la decisión de cerrar todas las casas club en Bahía de Banderas y todas las piscinas colectivas , reprochó en un video difundido la tarde del sábado en sus redes sociales.

Dijo que este dato se lo proporcionó un funcionario jalisciense vía telefónica: “no lo estoy inventando, una autoridad del estado vecino me llamó muy preocupado él, muy responsable y me dijo: ‘Toño, son chingaderas que esta gente irresponsable vaya para allá a llevarte este bicho’”.