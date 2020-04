No se pierde la vida si se cancela este año , dice con tranquilidad el ex ciclista mexicano Raúl Alcalá; más bien se protege la vida, porque esta pandemia es algo muy serio y está haciendo estragos en todo el planeta .

Prepararse en el encierro

Alcalá se bajó del sillín después de una carrera prodigiosa. Pero aunque los días del dolor en el cuerpo y el vértigo quedaron atrás, su mente no deja de pensar en la carretera, la montaña y el reloj. Por eso está convencido de que aplazar el Tour afectaría a los competidores.

Por ahora los pedalistas no tienen más remedio que trabajar en cautiverio, con las bicicletas montadas sobre rodillos, lejos de su elemento natural: la carretera.

“Yo estuve en el Tour tantas veces que sé qué debe pasar por sus cabezas”, comenta Alcalá; deben estar enloqueciendo de no poder salir al adoquín, al asfalto, a las pendientes, un ciclista no puede prepararse en el encierro, quizás puede hacerlo unos días, pero después tiene que probarse en el camino .

Al igual que Alberto Contador, el mexicano no ve con agrado la posibilidad de acortar distancias o pruebas. En el ciclismo, el triunfo es el pago a un héroe que supo sobreponerse a la fatiga, el dolor, el clima, la orografía, para conseguir algo que los emparenta con los héroes.

Yo gané una etapa de escalada y otra contrarreloj , recuerda como resumen de las mayores pruebas del ciclismo; es un desgaste inimaginable, por el día 14 de la carrera se siente que ya no quedan fuerzas y el cuerpo deja de sentirse. Eso es parte de la magia de la competencia y que no debe perderse, como tampoco la posibilidad de correr sin público, eso no es posible por lo largo del recorrido .

Y como un correlato del drama que ha provocado el Covid-19 a los protagonistas del deporte, el mecánico Juan Vicente Valerio, quien trabajó con Nancy Contreras y Belem Guerrero, murió hace unos días en un hospital de Nueva York. También acompañó a varias selecciones nacionales de 1986 a 2008.