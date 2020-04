Para Ferreyros, esas transmisiones sólo son un paliativo, un parche momentáneo, pues no se trata de grabaciones profesionales, sino para tener un registro, las cuales están muy lejos de las grabaciones que realiza la Compañía Nacional de Londres, para las cuales se requiere de un presupuesto que ahora nadie tiene .

Para Igor Lozada, desde la ciudad de Guadalajara, llevamos siglos de retraso frente a lo digital .

Como institución universitaria “decidimos no generar productos en digital, pero sí un gran distribuidor de lo digital. También generamos un fondo extraordinario para las compañías locales que les cubra dos meses de sueldo, por el momento.

Estamos trabajando con la idea de encontrar el vínculo entre el público que está en aislamiento y los artistas, pensando en una especie de economía colaborativa.

Desde Bogotá, Adrianzén compartió la experiencia que se desarrolla desde hace nueve años en el Teatro Mayor, con la plataforma de Teatro Digital, que se graba con seis cámaras fijas y una móvil.

Es un proyecto que se inició con la idea de generar un producto de calidad, pensado no para el archivo, sino en un formato para su difusión digital.

Antes se transmitía una obra al mes y con la contingencia ahora son cuatro en el mismo periodo, que se quedan en la plataforma durante una semana cada una , comentó.

Según Adrianzén, han pasado de tener una asistencia prome-dio de 500 mil a un millón y medio de personas .

La cuestión, intervino Pamela, es también saber cuántas personas permanecen en línea viendo el contenido, porque una cosa es cuántos hacen clic y otra cuántos se quedan en línea .

De acuerdo con Igor Lozada, la comunidad no está preparada para la digitalización, ya que estamos compitiendo contra el Circo del Sol, Facebook, Netflix, Amazon. Para los creadores escénicos, la digitalización es un medio, no la solución del problema de fondo. Creo que lo digital obedece a industrias culturales que no tienen en su agenda el arte teatral presencial, sino el consumo y la masificación .