Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 6 de abril de 2020, p. 33

La necesidad de comer e ir sorteando la situación ha llevado a amas de casa, boleros, comerciantes y trabajadores de la construcción a salir de su casa en busca de mercancía, realizar un trámite o simplemente despejarse por el bombardeo de información sobre la emergencia sanitaria por Covid-19.

María Guadalupe González Martínez: La urgencia de comprar mis materiales para las bolsas que vendo en Acayucan, Hidalgo, me llevó desde tempranito a La Merced porque no tengo quién me dé dinero ni otra forma de mantenerme. Así que me vine temprano y apenitas alcancé a llegar para comprar todas mis cosas, porque mañana dejarán de trabajar por este virus que nos tiene a todos en casa. De no haber venido no hubiera tenido para vender y tampoco puedo quedarme sin comer, cuando voy menos que al día.

Micaela Tovar: Tuve que salir temprano de mi casa en Neza porque tengo que hacer un trámite en Tizayuca, Hidalgo, y me encomiendo a Dios, quien es el único que sabe qué está pasando. Nuestros pastores nos han dicho que seamos prudentes, pero allá en la casa la gente sale como si nada; no ha tomado conciencia de la situación que estamos viviendo, algunos por necesidad de trabajar, otros por urgencia para un trámite, y unos más porque les da igual. Esta situación me ha pegado duro porque ya dejé de vender. Tuvimos que cerrar pero confío en que saldré adelante junto con mi esposo.

Ángel N: Soy trabajador en una construcción privada. Hasta ahorita la obra continúa y el salario sigue cayéndome. Ojalá la situación no se ponga peor con este virus, que parece sacado de las historias de una guerra bacteriológica, porque sólo vivo de mi trabajo, el cual han perdido cientos de personas. Desde diciembre he tenido una tos que no me deja, ya fui a checar que no es coronavirus, pero me cuido. Ahorita me vine a dar una vuelta para despejarme porque por todos lados te sacan información de esta pandemia y lo único real que sabes es el número de muertos y contagiados, que cada día va subiendo.