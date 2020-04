Alma E. Muñoz y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Domingo 5 de abril de 2020, p. 13

Es tiempo de profundizar y no dar marcha atrás en el propósito de transformación nacional, convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fustigó el modelo neoliberal que en 36 años, con sofismas de por medio, prohijó el individualismo, el interés personal, el saqueo y la corrupción.

La postura del Ejecutivo en torno a los neoliberales le ocupó ayer la mayoría del tiempo de su conferencia de prensa matutina. Reiteró la herencia de pobreza y marginación que le fue heredada por los priístas Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, junto a los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, problemas que –dijo– los vamos a ir enfrentando en la medida de nuestras posibilidades.

“Si se imponen los reaccionarios, si se retrocede, si regresamos al horror de las políticas neoliberales, pues ya no vamos a tener posibilidades de que las cosas mejoren, sobre todo en beneficio del pueblo. Lo que está en juego no es sólo vencer ante el coronavirus, no sólo es reactivar la economía, sino la transformación de México.

“Por eso, hablando con claridad, los que no quieren la transformación, los que quieren mantener los privilegios, el mismo régimen de corrupción, de injusticias, quisieran que se agravara la crisis del coronavirus. Su doctrina es la hipocresía, en el fondo están pensando ‘qué bueno que nos vaya mal’; afortunadamente no son todos, es una minoría de ambiciosos, vulgares. Se van a quedar con las ganas.”

Al iniciar su exposición que ahora abarcó el sábado, en la víspera de que presente, solo ante medios de comunicación, un informe de gobierno, con un plan de recuperación económica en apoyo a los pobres y las micro, pequeñas y medianas empresas, López Obrador ponderó la reforma constitucional histórica que modificó el artículo 4 para darle obligatoriedad a los programas sociales, y garantizar el aumento anual de los presupuestos para ese propósito.

Reconoció la ratificación en 17 congresos locales y solicitó aplauso para cada uno; algunos representantes de medios en redes respondieron entre risas.