La actual crisis también revela la falta de planificación internacional para combatir una pandemia. Lo que se ha visto es un sistema ad hoc de cooperación que privilegia a Estados Unidos y Europa, sin considerar las particularidades de los países de América, Asia y África. Aun cuando la Organización Mundial de la Salud propone planes para estas regiones, carece de fondos para su implementación.

Esto se nota al aplicar estrategias únicas cuando las condiciones sociales y económicas son tan distintas. En particular, la cuarentena como política no considera que en los países de América Latina la mayoría de las personas laboran en el sector informal y carecen de los recursos necesarios para su sustento. ¡Si no trabajan, no comen! Esto no implica que los gobiernos no deberían aplicar las medidas recomendadas por especialistas de la salud. Para lograr esto se requiere aumentar dramáticamente el gasto público con la finalidad de asegurar el bienestar de la mayoría de la población, especialmente los sectores más vulnerables. Esto requiere que las instituciones internacionales alteren las reglas fiscales que limitan los gastos públicos. Además, deben facilitar créditos adecuados a países que los necesiten. La población más vulnerable requiere de un salario básico garantizado y se debería aumentar el presupuesto para la salud. Asimismo, no se pueden tolerar despidos masivos. Como ha ocurrido en Estados Unidos, se deberían rechazar los llamados planes de rescate que favorecen a las grandes empresas con miles de millones de dólares en subsidios y que ofrecen unas cuantas migajas a la mayoría de la población. Sería mejor que los sectores económicos que por décadas se beneficiaron de políticas neoliberales paguen un impuesto que contribuya a un fondo de rescate nacional.

El neoliberalismo no sólo ha causado estragos en la humanidad, sino también cambios dramáticos en la naturaleza. El debilitamiento del medio ambiente, incluyendo el calentamiento global, la deforestación masiva, el neoextractivismo, la contaminación del aire y el crecimiento urbano desbordados facilitan la propagación de enfermedades como la gripe aviar, la porcina y ahora el Covid-19. El continuo abuso sobre el medio ambiente crea las condiciones que seguirán produciendo crisis como la actual.

Ante esta situación hay dos caminos. Los gobiernos neoliberales pueden usar la lógica de capitalismo de pandemia y elaborar planes para blindar la economía tradicional, aumentar la transferencia de recursos públicos al sector privado y así proteger los intereses de los sectores más pudientes. Pero la crisis también puede crear la oportunidad para impulsar políticas que protejan a los sectores más vulnerables, establecer un salario mínimo, un sistema de salud adecuado a la realidad y fomentar una economía sustentable que proteja a la madre tierra de la que todos dependemos.

* Profesores Pomona College

Twitter: @mtinkersalas y Twitter: @victorsilverman