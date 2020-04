Laura Poy Solano

Especialistas en temas educativos alertaron que pedir a niños y adolescentes continuar en casa sus estudios de español, matemáticas o ciencias como si estuvieran en la escuela, pretendiendo que no ha cambiado nada, cuando todo se ha transformado, es un grave error, porque la propia pandemia es un aprendizaje que no se puede ni debe soslayar. La escuela no entra en casa con la misma intensidad .

En entrevista por separado, Marcelino Guerra, profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y Teresa Garduño, experta en el sistema educativo nacional, destacaron que no sólo existe una brecha en el acceso a Internet, ya que no todos los alumnos cuentan con conexión a la red en sus hogares, sino que tampoco se ha trabajado con ellos el proceso de comprensión de lo que está pasando, en México y el mundo, frente a los efectos de la pandemia del Covid-19.

Los expertos alertaron del riesgo de que el modelo de escuela a distancia se use, en un contexto de emergencia sanitaria, como una herramienta más de un modelo educativo neoliberal, que en pro de la eficiencia y la eficacia pretenda que los niños y adolescentes destinen horas y horas frente a la pantalla de sus computadoras para continuar con los aprendizajes, que más tarde serán evaluados en pruebas estandarizadas .

