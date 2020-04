Alma E. Muñoz

Afortunadamente la epidemia del Covid-19 está siendo administrada, no se ha salido de control por las medidas preventivas aplicadas por los médicos, especialistas y científicos que encabezan la estrategia contra el coronavirus, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo sentirse tranquilo , y confió en que el crecimiento de infectados se dé de manera horizontal para tener tiempo de prepararnos, de equiparnos .

Ojalá podamos controlar el virus sin utilizar las áreas de terapia, pero da tranquilidad constatar que el sector salud está aplicándose a fondo con el apoyo de las fuerzas armadas. Ayer, el titular de la Marina, almirante Rafael Ojeda, señaló que esta batalla no la están ganando los países desarrollados, la están ganando los países disciplinados, y México es mucho más que eso .

Al continuar con la supervisión de hospitales para atender el Covid-19, el Presidente manifestó: Vamos a triunfar, a seguir de pie con la frente en alto, con nuestra dignidad y con la felicidad que siempre ha caracterizado al pueblo de México .

Destacó que a esto ayuda que su gobierno surgió de un movimiento democrático, no de un fraude electoral: “Si estuviese gobernando una persona impuesta y llama al pueblo a la solidaridad no le harían caso, habría –como se decía antes– mal humor social; ahora no, porque es un gobierno legal y legítimamente constituido, no hay divorcio entre pueblo y gobierno”.

Nosotros estamos preparados