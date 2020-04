Esta declaración no es menor, debido a los lazos estrechos de Netanyahu con el eje Trump/Kissinger/Jared Kushner y, también, debido a la omnipresencia de sus servicios secretos en varias naciones de Latinoamérica y Europa, en estrecha alianza con su diáspora que lo mantiene muy bien informado.

Netanyahu –cuyo hijo expuso el control globalista de George Soros( https://bit.ly/39KdS9B )–, comentó a puerta cerrada que en Israel no existe democracia ya que está controlado por el “ DeepState”: un gobierno de burócratas y juristas , según el rotativo opositor Haaretz, muy cercano a Soros, que se burla de sus “teorías conspirativas ( https://bit.ly/39Cbemc )”.

Algo muy fuerte debió haber ocurrido tras bambalinas para que el general y ex jefe del Estado mayor, Benny Gantz (BG), seleccionado por el presidente Reuven Rivlin para formar el nuevo gabinete, haya preferido presidir el Congreso. Quienes conocemos el Medio-Oriente, a sus países y actores, entendemos que no es común que un general, de la talla de BG, haya sucumbido a muy fuertes presiones del eje Trump/Kissinger/Jared Kushner cuando Israel y su complejo militar industrial son tan dependientes de la ayuda de EU.

Netanyahu advirtió que los sistemas de salud de los países en el mundo (sic) enfrentan un inminente colapso (sic) cuando planea la mayor amenaza a la humanidad desde la Edad Media (sic) .

Su rival, líder de la oposición, BG del partido Azul y Blanco finalmente sí escuchó la imploración de Netanyahu para formar un gobierno de unidad de emergencia .

En su entrevista al Canal 12, Netanyahu emitió una serie de predicciones terribles sobre el posible (sic) impacto global del virus , cuya precisión no puede ser definitivamente determinada en esta fase, pero negó que estaba intentando apanicar al público israelí para retener su cartera de primer ministro, según The Times of Israel (https://bit.ly/34bcpYx).

A diferencia de los diletantes funcionarios de otros países que tardaron en cerrar sus fronteras , Netanyahu considera que Israel, que cerró sus fronteras, se encuentra en una mucho mejor situación .

Juzga que nadie sabe –y nadie es nadie– los alcances devastadores del virus y aceptó que como van las cosas, estamos destruyendo la economía , por lo que su objetivo es realizar el máximo número de pruebas, para establecer que las personas que desarrollen anticuerpos para resistir el virus sean liberadas del aislamiento .

Cuando fue cuestionado de exagerar el peligro para permanecer en el poder, Netanyahu adujo que estaba “navegando entre icebergs” y que “detrás de él, habían otros países hundiéndose como Titanics”. !Qué fuerte!

Llama profunda y perturbadoramente la atención que hable del hundimiento de muchos países como Titanics con sus alcances simbólicos y metafóricos, naciones indestructibles en el papel y que acabaron por desaparecer, lo cual converge con la afirmación del ideólogo ruso Alexander Dugin, muy cercano al zar Vlady Putin y a los militares, quien advirtió sobre la extinción de muchos países (https://bit.ly/39GcdSs). ¿Será?

