Pero no olvidemos a los oficialmente reconocidos como desempleados. Casi 2 millones. Poco más de tres por ciento de una población económicamente activa (PEA) del orden de 57 millones de personas. ¿Qué total de mexicanos de esta PEA estaría en condiciones económicas realmente complicadas en esta crisis pandémica? Pues además de esos casi 2 millones de desempleados, los casi 20 millones que resultan de sumar los trabajadores dependientes no remunerados y los trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades de autosubsistencia.

¿Sólo estos? ¡No! Sumémosles los trabajadores en condiciones de empleo formal precario. ¿Cuáles? Lo explica el estimadísimo profesor de la UAM Gustavo Leal ayer sábado, aquí mismo en La Jornada. Los que trabajan bajo contratos temporales de corta duración experimentan un alto riesgo de despido, operan bajo un marco laboral flexible, carecen de organización colectiva, no gozan de prestaciones de seguridad social completas y tienen muy bajo ingreso. ¿Cuántos? ¡Me atrevo a un número! No menos de 9 millones más, si agregamos a los 6 millones de trabajadores que reciben menos de dos salarios mínimos y que no están incluidos en el subtotal anterior, los poco más 3 millones que no reciben ingreso alguno. Sí, en estos momentos habría poco más de 30 millones de personas en condiciones laborales sumamente delicadas. Realmente angustiantes.

Y seguramente son más si añadimos los trabajadores formales a los que no les remunerarán o recibirán sólo una proporción de sus remuneraciones en estas semanas de crisis. ¿Y si consideramos los dependientes económicos de éstos? Pues si hacemos eso nos enfrentamos a cerca de 90 millones de personas en 30 millones de hogares.

Sí, 30 millones de hogares de los casi 40 millones actuales. Y se encuentran en condiciones realmente complicadísimas ante la pandemia. Es cierto –a decir del Coneval– que sólo cerca de 56 millones de habitantes estarían en condiciones de pobreza. Pero si sumamos a éstos los que viven en riesgo por condiciones sociales y los de riesgo por ingresos llegamos a esos 90 millones de personas. Una mayoría que además de la angustia por su salud vive la angustia por su ingreso. ¡Difícil nuestro hoy! ¡Muy difícil! Obliga –qué duda cabe– a una gran solidaridad. De veras.

