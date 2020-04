Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 5 de abril de 2020, p. 21

La economía mexicana se encuentra con un freno en seco tras el brote del nuevo coronavirus a escala global. Para dar la vuelta a esta situación no se requiere poner curitas o dar aspirinas, pues el consumo de los mexicanos está detenido, asegura Claudio Kandel, director general de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) DiSí Operaciones.

En este momento, detalla, es necesario que las autoridades tomen medidas urgentes, ya que el país y la economía mundial se encuentran en una situación más crítica que la de 2008 y 2009, y los pequeños empresarios, en específico los relacionados con el consumo y los prestadores de servicios, serán los más afectados.

Cuando le das un freno en seco a la actividad económica de consumo o de producción no hay manera de impedir un impacto. No podemos cerrar los ojos. Evidentemente hay un freno y trae una crisis de flujo de efectivo, y no hay una fórmula mágica que lo repare. Poner curitas de un lado y dar aspirinas del otro no hace que la situación sea real , enfatizó en entrevista.

Claudio Kandel subrayó que las afectaciones al sector consumo se derivan de la falta de ingresos de los mexicanos. Aunque el mundo no está parado, hay una situación diferente y es necesario encontrar mercados de alguna u otra manera .