El lado positivo del aplazamiento de los Juegos, es que se nos dio otra oportunidad a todos y hay que trabajar mucho para aprovecharla, entonces lo único que nos queda es seguir trabajando. El sueño de ganar unos Juegos Olímpicos es lo que siempre me ha motivado y, sobre todo, la ayuda que me ha dado mi familia para lograrlo , afirmó la atleta.

Si bien Marijo no ganó un lugar en el selectivo nacional para representar al país en la plataforma individual en la competencia mundial de selección olímpica, confía en tener margen para seleccionarse cuando se reactiven las competencias y se ajusten los criterios.

Por lo pronto, asume el confinamiento en casa al que fueron enviados todos los atletas desde hace tres semanas, en su caso, de la Villa de Tlalpan y la alberca del Ceforma, que fueron cerrados.

“Es un poco difícil, bueno, ahorita ya no tanto, ya me acostumbré un poco al encierro. Al principio, como estamos acostumbrados a entrenar todo el tiempo, me desesperaba mucho.

Obviamente desde el primer día hice fuerza, imitaciones de los clavados en mi casa y ahorita ya los hago un poco más y me desespero menos , dijo la atleta quien desde el primer día en confinamiento recibe instrucciones de los entrenadores chinos Ma Jin, jefa del equipo, con quien Marijo se inició en los clavados a los seis años de edad, y Yang Shi, su técnico asignado.

La joven ha sorprendido, sobre todo el año pasado, cuando logró importantes triunfos en la plataforma de competencias de clase mundial.