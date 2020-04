E

l director general de la Organización Mundial de la Salud reconoció, a finales de marzo que la falta de protección para el personal sanitario representa una amenaza inminente en la lucha contra el Covid-19. Y agregó: la carencia crónica mundial de equipos de protección individual es ahora una de las amenazas para nuestra capacidad colectiva de salvar vidas. Cuando el personal sanitario está expuesto al riesgo, todos nosotros estamos expuestos .

Ese también es el caso de los profesionales de la salud de la Secretaría de Salud (Sedesa)-CDMX. En distintos medios, sus trabajadores exhiben amplias preocupaciones: advierten la falta de claridad en las autoridades locales para atender el Covid-19. Entre los mandos de todos niveles de la red hospitalaria Sedesa, se observa falta de comunicación y deficiencias en la estructura de administración. Los equipos de salud sienten no estar preparados para esta emergencia porque no reciben de manera regular capacitación para cualquier contingencia, ni equipo para laborar con seguridad.

De la misma manera, los pacientes y sus familiares reiteran que en todos los hospitales falta personal, insumos e infraestructura adecuada, así como ordenamientos rigurosos para comunicar sobre los diagnósticos, procedimientos, y, en general, sobre sus padecimientos.

Conforme avanza el número de pacientes por el Covid-19, comienzan a surgir los desacuerdos sobre cómo atenderlos, mientras las indicaciones para la atención y protección ante la epidemia varían de un hospital a otro. Frente a la improvisación por lo novedoso del virus, lo que salva la situación son los conocimientos de médicos y enfermeras con su vasta experiencia en la atención de pacientes críticos, pero, ciertamente, en otras patologías.

Las instrucciones en el sector salud de la CDMX no están siendo precisas. Algunos hospitales restringen la consulta externa, otros la conservan. algunos dan permisos a sus trabajadores para no asistir a laborar y otros los presionan para que no falten. Todo ello, a pesar del decreto signado por el secretario de Salud federal el 24 de marzo 2020 que establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica el Covid-19.