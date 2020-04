Manifestó que el grupo de médicos, técnicos y científicos, además realizan una revisión minuciosa de los productos básicos, empresas y actividades esenciales. Se analiza, entre ellas, no apagar los hornos para la producción de acero porque lleva mucho tiempo su restablecimiento.

Ayer señaló en conferencia de prensa que los gobernadores deben buscar equilibrios y procurar que las medidas (que apliquen) vayan dirigidas a evitar contagio y no que se siga extendiendo el virus .

Eso tienen que verlo [los integrantes del grupo multidisciplinario que atiende la contingencia], porque ha habido polémica; en el caso de la Ciudad de México se decidió no mantenerla, [pero] en otros estados donde se ha establecido hay un poco de protesta y se aglutinó la gente para realizar compras de pánico de cerveza y otras bebidas , afirmó.

Ellos tienen la última palabra, insistió, porque no queremos que se desborde la epidemia. Ahí va horizontal la famosa curva [epidémica]; no se puede decir que se logró el propósito de aplanarla, pero se podrá hacer en unos días más .

Acerca del índice de delitos en marzo, dijo que prevalece el enfrentamiento de bandas del crimen organizado, pero no se trata de violencia familiar, para que no vayan a decir sin fundamento que como la gente está en sus casas hay más confrontación. No está sucediendo eso .