Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 3 de abril de 2020, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no coincidir con la estimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre una posible contracción económica hasta de 3.9 por ciento este año. Consideró que es muy pronto para plantear un escenario hacia fin de año porque las variables están alteradas en este momento.

Confió en que el precio internacional del petróleo subirá y crecerá la refinación al final del año, además de adelantar que en el mensaje que emitirá el próximo domingo habrá anuncios encaminados a profundizar el plan de austeridad, así como de generación de empleo.

Luego de que en Estados Unidos aumentaron las solicitudes de seguros por desempleo a más de 6.6 millones, dijo que no tiene temor de que eso ocurra en México gracias al plan que dará a conocer, y confió de nueva cuenta en que pronto se reactivará la economía.

Durante su conferencia de prensa de ayer, el mandatario fue interrogado sobre los precriterios generales de política económica presentados por la SHCP al Congreso de la Unión, en los que estima un crecimiento de entre 0.1 y -3.9 por ciento de la economía en 2020, ante un ambiente marcado por la incertidumbre.

Ahora tampoco coincido , dijo el Presidente; explicó que en este momento no hay normalidad económica, porque todo está alterado.

“Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en 2021, porque así es, es para ese año, cuando estamos en el primer trimestre de 2020, pues no me parece correcto… si se hace el pronóstico para el 21, no es como va a estar, desde luego a partir de lo que sucede ahora, pero las variables de este momento están alteradas; vamos a esperarnos porque todavía no sabemos lo que vaya a suceder.”