as cifras de personas contagiadas con Covid-19 en México y otros países periféricos son muy poco confiables. Esto es así por varias razones. Peter Townsend, el más importante estudioso de la pobreza, dedicó algunos años de su vida a estudiar la desigualdad en materia de salud en Gran Bretaña, país con un servicio nacional de salud único, universal y totalmente gratuito. Se pensaría que, en esas condiciones, la desigualdad habría desaparecido totalmente. Pero el servicio y el financiamiento se descentralizó a los counties (condados) y, por tanto, la oferta de servicios es desigual. Pero Townsend encontró también que la demanda de servicios de salud es más baja entre los pobres, porque acuden al médico sólo cuando los síntomas son muy fuertes, mientras en otras clases sociales se acude con síntomas más leves. Podría interpretarse esto como parte de la adaptación a la pobreza, en la que sufrir es lo cotidiano. He aquí una primera razón de la baja confiabilidad del dato de los contagiados entre los pobres en cualquier país. Pero la cantidad de personas con el virus que no acuden al médico, incluso ante síntomas fuertes, en un país en que, como en México, existe una desigualdad enorme en el acceso a los servicios de salud, crece enormemente a pesar de ciertos puentes digitales recientemente puestos en marcha, por las barreras económicas e institucionales de acceso. Para colmo de males, la actitud adoptada por la autoridad sanitaria de minimizar las pruebas del Covid-19 al mínimo, lleva a aumentar el riesgo del error de no aplicar la prueba a los que sí están contagiados y que, incluso, los médicos los regresen a casa o al trabajo, donde contagiarán a otras personas.