El programa incluye estrenos para México como Last Night I Saw You Smiling, de Kavich Neang; The World is Full of Secrets, de Graham Swon, y Te quiero tanto que no sé, de Lautaro García.

Todas las películas en Daimon tendrán cinco días de exhibición gratuita para México en FilminLatino. La plataforma ofrece a diario otras películas que pueden verse de manera gratuita. Los nuevos usuarios pueden tener acceso al generar su perfil sin costo.