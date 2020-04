Recordó que cualquier otra medida que obligue a las personas a no salir debe estar basada en el artículo 29 constitucional y ser decidida por el Congreso, pero además de ello, tendría que estar respaldada por el ejemplo de las más altas autoridades, lo cual no está ocurriendo, como demuestran las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La eventual declaración de un estado de sitio para restringir las libertades de tránsito ante la pandemia de Covid-19 no es una opción aceptable en México, porque existe el riesgo de que se utilice para avanzar en la militarización del país, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.

“Si se les ocurre tomar medidas de restricción de libertades, se debe evitar la participación de las fuerzas armadas, porque es un tema de salud pública. Ya suficiente daño ha hecho el Ejército al involucrarse en el combate al narco. Por los excesos cometidos en ese tema, no es recomendable recurrir a ellos”, enfatizó el jurista.

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, coincidió en que declarar el estado de excepción implica riesgos indeseables de militarizar más las calles, sin que tampoco se garantice que haya distanciamiento social.