Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 2 de abril de 2020, p. 6

Ya sea porque no creen en esto del coronavirus o porque lo interpretan como una lección de Dios para que volteemos a ver lo divino y no lo mundano, algunas personas todavía se permiten darse una escapada a parques y espacios públicos de la Ciudad de México no porque tengan que trabajar, sino para relajarse, sin importar la reciente declaración de la emergencia sanitaria.

Para ser un día entre semana, algunas zonas del sur de la capital se ven increíblemente vacías. Es cierto que todavía circulan algunos autos y que hay movimientos de personas por aquí y por allá, pero en general la sensación de vacío comienza a sentirse cada vez con más claridad.

En el Parque de los Venados, apenas unas horas después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, repitiera con un énfasis inusitado: quédate en casa , varias personas aún no han acusado recibo y aprovechan la tarde para trotar, fumarse un cigarro o simplemente sentarse a ver el tiempo pasar.

Una de ellas es Daniela Reyes, empleada de un call-center, quien junto con dos de sus compañeros se relaja en una banca, ajenos todos a los superpoderes de Susana Distancia .

Sinceramente yo no creo en esto, en la situación que está pasando. Con la influenza pasó lo mismo; creo que hay más muertes por diabetes, por hipertensión o por accidentes de carro. La verdad esto como que no me afecta , dice con tranquilidad la joven de 23 años.

–¿Y no te sientes con miedo?

–No. Al contrario. El contacto físico no lo puedes evitar en el Metro y en el transporte. Todos tenemos higiene, pero estas medidas de que no salgas de tu casa, pues tampoco...