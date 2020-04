Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 2 de abril de 2020, p. 4

En caso de despidos injustificados durante la emergencia sanitaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STSP) deberá intervenir, ya que los trabajadores deben resguardarse en sus casas con goce de sueldo, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anunció que dará a conocer a las empresas que incurren en recortes y que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento, a los que padecen, a los que lo necesitan .

A la vez, reiteró que su postura de no aplicar rescates a empresas, así como no implementar incentivos fiscales ni condonación de impuestos se debe a que son recetas del pasado que no han dado resultado y cuya justificación de estar vinculadas a un crecimiento son mitos .

Tras la pausa en las actividades públicas y privadas no esenciales para evitar la dispersión del coronavirus, el mandatario llamó de nueva cuenta a que haya conciencia en los empresarios, y celebró que algunos se comprometieron a no incurrir en despidos.