E

l próximo domingo el país conocerá el plan de reactivación económica que ha estructurado el gobierno del presidente López Obrador, cuyo eje central –según adelantó el mandatario– será el blindaje a los más pobres y vulnerables con los programas sociales; ahora es proteger a la economía popular, sobre todo a los débiles, a los desposeídos, a los pobres; estoy seguro de que pronto vamos a levantar a la economía .

Antes, dijo López Obrador, “en una crisis se protegía a los de arriba, por eso el rescate del Fobaproa; fue así, en una crisis, que toman la decisión de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y dicen: ‘es que lo hizo mal el presidente Zedillo’. Pues claro, ¿cómo no va a estar mal si todavía se está pagando esa enorme deuda?”

Eso se acabó, y vamos a rescatar al pueblo; que se vaya entendiendo, porque hay algunos que a lo mejor están pensando que los vamos a rescatar, a los de arriba, con esa idea peregrina, sofisma, de que si le va bien a los de arriba les va a ir bien a los debajo; que, si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, eso ya no aplica, la riqueza no es contagiosa, no es permeable, tenemos que procurar que haya una distribución equitativa del ingreso .

Habrá que esperar el plan de reactivación, pero en vía de mientras el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD) de la UNAM (entre sus integrantes están David Ibarra, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Tello, Cuauhtémoc Cárdenas y Rolando Cordera) propone una serie de medidas, toda vez que enfrentamos una crisis sanitaria que se extendió de manera intempestiva al conjunto social y a la economía. Las prioridades centrales son, por supuesto, la protección de la salud de toda la población, el fortalecimiento urgente del sistema sanitario y de su presupuesto y el acceso a los servicios sobre todo para los grupos más vulnerables .