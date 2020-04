E

l productor estadunidense de petróleo shale, Whiting Petroleum Corporation, anunció ayer que se había declarado en bancarrota y solicitado la protección de un juez para que sus acreedores no devoren sus bienes mientras se restructura, convirtiéndose en la primera víctima de la guerra de precios del petróleo y la pandemia de coronavirus. La compañía, cuyos proyectos más grandes están en Dakota del Norte y Colorado, indicó en un comunicado que se había sujetado voluntariamente al proceso previsto por el capítulo 11 del Código de Quiebras en un tribunal del distrito sur de Texas. Whiting Petroleum busca un acuerdo con algunos tenedores de bonos para la restructuración financiera de la deuda de más de 2.2 mil millones de dólares. Seguirá operando a lo largo del proceso. No es rentable producir petróleo a 20 dólares o menos el barril, además de que la demanda está colapsada por la pandemia. Se teme que cuando menos otras 50 petroleras se declararán en quiebra los próximos días. En México, el gobierno de la 4T detuvo las franquicias para explotar el petróleo que se extrae de las piedras por el daño que produce al medio ambiente. Pemex no está exento de los riesgos que corre la industria. Ayer, la cotización de su mezcla de exportación bajó a 10.61 dólares el barril. (En enero de este año era de casi 60). El costo de extracción es de alrededor de 14.20 dólares.

El apoyo de los paisanos

En febrero, el mes anterior a que se desatara la crisis del coronavirus y el desplome del precio del petróleo, como si anticiparan lo que se venía, nuestros paisanos enviaron una cifra récord de dólares a sus familiares: 2 mil 694.2 millones, 10.5 por ciento más que en febrero de 2019, de acuerdo con el reporte mensual divulgado por el Banco de México. En ese periodo remitieron un total de 38 mil 867 millones de dólares. Es la fuente de divisas más importante del país. Sin embargo, dado el desplome del empleo en Estados Unidos, es probable que disminuyan en los tiempos por venir.

El defensor de las causas perdidas

Escogieron muy mal abogado los representantes empresariales para gestionar apoyo del gobierno federal con el fin de obtener algunas facilidades fiscales: Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, que quiere ser candidato a la Presidencia de la República por el sector conservador. Además, lo enviaron a una tarea imposible. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en que no habrá condonación ni cancelación de impuestos, tipo Fobaproa. También anduvo defendiendo a la planta Constellation Brands de Mexicali, de cualquier modo se suspendió el proyecto y la empresa ya llegó a un arreglo provisional con Palacio Nacional.