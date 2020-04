Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 2 de abril de 2020, p. 27

Puerto Vallarta, Jal., El cabildo aprobó la propuesta del presidente municipal Arturo Dávalos Peña de cavar 500 fosas dobles en los panteones de la localidad, como medida preventiva ante la propagación del Covid-19.

Indicó que ya están listos en Vallarta siete hospitales temporales con capacidad para atender a 669 enfermos de coronavirus, a los que se suman 466 camas disponibles en hospitales públicos y privados.

El pleno del cabildo, en sesión a puerta cerrada y guardando sana distancia, aprobó la propuesta del edil del partido Movimiento Ciudadano, quien afirmó que trabajadores de servicios públicos municipales ya están laborando en los panteones y, Dios no lo quiera, tocamos madera todos, pero no queremos que nos agarre desprevenidos. Estamos haciendo 500 fosas dobles .

Dávalos Peña insistió: Debemos prepararnos. Ojalá esto no pase a mayores y la gente comprenda que no debe andar en la calle si no tiene nada que hacer .

El munícipe dio a conocer que los integrantes del cabildo donarán parte de sus salarios para dar apoyo alimentario a los ciudadanos, se reforzará la vigilancia policiaca ante posibles saqueos de establecimientos comerciales y se realizará una amplia campaña de perifoneo en colonias para instar a los habitantes a resguardarse en sus domicilios. De igual manera, se mejorará el abasto de agua con pipas en regiones donde escasea.