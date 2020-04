▲ En More Myself: A Journey, Keys habla de su vida y su trayectoria. Foto Ap

Jueves 2 de abril de 2020, p. 8

Nueva York. Como joven de los años 80 y 90 en el vecindario de Hell’s Kitchen, en Nueva York, Alicia Keys recuerda que usaba ropa holgada y botas Timberland para ir y venir del apartamento de una sola habitación donde vivía con su madre.

No usaba colores vivos. No se peinaba de ninguna manera que pudiera generar atención.

En parte, el estilo de Keys, autoproclamada chica poco femenina, era de su propia preferencia, pero principalmente por su propia protección. “Había proxenetas y prostitutas por todos lados, cines xxx, adictos a la heroína y al crack; las calles estaban llenas de todas esas personas”, dijo Keys a Ap en una entrevista reciente. Como joven, definitivamente aprendí desde temprano cómo pasar desapercibida por esos lugares .

De madre soltera

Esto funcionó, y permitió a Keys, hija de una madre soltera, tomar el Metro a la escuela y tocar música sin que la molestaran mientras su madre trabajaba largas horas. Esta es sólo una de las muchas historias reveladoras que la superestrella galardonada con el Grammy cuenta en More Myself: A Journey, su libro, que sale a la venta el martes.

More Myself abarca desde la infancia de Keys hasta su debut estelar en 2001 y la actualidad, cuando está a punto de lanzar su séptimo álbum de estudio, Alicia (15 de mayo), con una carrera multidimensional y una sólida vida familiar junto a su esposo, el músico Swizz Beatz, y sus dos hijos.

Keys pasó los últimos dos años escribiendo el libro, tomándose tiempo para reflexionar profundamente sobre su vida y exponerlo todo. Se abre sobre su madre sorteando la decisión de tenerla tras enterarse que estaba embarazada luego de haber salido brevemente con su padre; también sobre su propia decisión, décadas después, de tener a su segundo hijo en el peor momento posible , cuando estaba trabajando en un nuevo álbum y su esposo había sido admitido en Harvard. Además, dijo que ella había estado bebiendo mucho.

En More Myself..., también devela su proceso de composición; sus interacciones con leyendas como Stevie Wonder y Prince, quien criticó su sonido en uno de sus conciertos.

También recuerda que se sintió agotada luego de lanzar su segundo álbum; la tumultuosa relación con su padre; el momento en que conoció a su ahora esposo cuando ambos eran músicos adolescentes; y hasta las preguntas sobre su sexualidad que le hacían al principio de su carrera.