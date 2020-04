L

a pandemia está provocando una conmoción en prácticamente todos los aspectos de la vida social. Por supuesto, la salud es lo primero que hay que enfrentar y resolver, pero al mismo tiempo es urgente actuar para que la economía no se descomponga aún más de lo que décadas de neoliberalismo la han descompuesto. No son tiempos normales. Por el contrario, como todos debiéramos entender, se trata de una emergencia sin parangón en la historia. Enfrentarla exige entender la naturaleza específica de la sociedad a la que está golpeando el Covid-19.

La nuestra es una sociedad profundamente rota, no sólo dividida entre ricos y pobres, también presenta amplísimos grados de desestructuración, que con esta crisis se agudizarán. Los datos son conocidos: alrededor de 60 por ciento de la fuerza de trabajo de México está ocupada en actividades económicas informales; otra parte está ocupada en actividades formales, pero gracias a la subcontratación operan en condiciones laboralmente informales, precarizadas. De modo que a esta enorme proporción de los trabajadores del país la suspensión de muchas de las actividades económicas los coloca inmediatamente en condiciones imposibles de superar.

Frente a esta probable crisis social, corresponde al Estado tratar de evitar que la contracción de la actividad económica, que pudiera ser mayor a cinco puntos porcentuales del PIB este 2020, provoque situaciones sociales incontrolables. Los mecanismos de los que dispone el Estado mexicano para enfrentar esta emergencia tienen que ser utilizados integralmente. No se puede enfrentar una situación como la que estamos viviendo, sosteniendo que siguen siendo válidos principios económicos que, pese a ser muy discutibles, pudieran tener validez en condiciones normales. El equilibrio fiscal, el no endeudamiento neto adicional y una situación tributaria inalterada, no son sostenibles ante las dificultades que enfrentará el grueso de nuestra población.

El neoliberalismo logró que el tamaño de nuestro Estado se redujese sensiblemente. Lo que subsistió a las reformas del mercado es un Estado con capacidades reducidas. Estas capacidades son las que hay que utilizar plenamente. Para ello, es urgente proponer un pacto que involucre a los actores económicos, políticos y sociales, en el que se discutan las propuestas que han ido planteándose, como las del grupo Un nuevo curso para el desarrollo, la de algunos personajes del neoliberalismo, las de diversos grupos de la sociedad civil, así como la de economistas mexicanos, latinoamericanos, europeos e incluso del mainstream económico estadunidense.